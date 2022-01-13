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جديد المحليات > بالفيديو.. مواطنون يبدون رأيهم في مسألة أيهما أفضل العمل “عن بُعد” أو حضورياً
13/01/2022   8:48 ص

بالفيديو.. مواطنون يبدون رأيهم في مسألة أيهما أفضل العمل “عن بُعد” أو حضورياً

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أبدى مواطنون ومواطنات رأيهم في مدى تفضيلهم مزاولة العمل عن بُعد أم من داخل المقرات والمكاتب.

وقال عدد من المواطنين وفقاً لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن تحديد نمط العمل الأفضل بالنسبة لتحسين الإنتاج يحدده طبيعة العمل ومدى احتياجه لتواجد العامل أو الموظف بالمقر من عدمه.

ولفت آخرون إلى أن العمل عن بُعد هو الأفضل بالنسبة لهم خاصة في ظل الأجواء الباردة بفصل الشتاء، إلى جانب حاجة الموظفات والعاملات للبقاء بالمنزل فترات أكبر لمساعدة أبنائهن بالدراسة.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مواطنون يبدون رأيهم في مسألة أيهما أفضل العمل “عن بُعد” أو حضورياً

جديد المحليات
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