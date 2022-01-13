“وُلدتُ بذراع مميزة وأتحدث 3 لغات”.. طفل سعودي يعرّف بنفسه أمام زملائه في مدرسة هولندية

وقف الطفل السعودي يوسف، ذو الـ6 أعوام، أمام زملائه في مدرسة هولندية ليعرّف بنفسه ويقول: “أنا يوسف، وقد وُلدت بذراع مميزة وأتحدث ثلاث لغات”.
أم يوسف تحدثت عن طفلها لـ”أخبار 24″، وقالت إن “يوسف” وُلد بذراع غير مكتملة، لكنها عملت على تشجيعه لكيلا يقوم زملاؤه بالتنمر عليه، وحاولت أن تغرس في نفسه الثقة والاعتماد على نفسه.
وأضافت أن يوسف لغته الأم العربية، وهي المستخدمة في المنزل، أما لغته الثانية فهي الإنجليزية، وقد بدأ تعلمها في المنزل منذ أن كان عمره سنتين عن طريق برامج تلفزيون الأطفال، والمتابعة معه منزلياً.
وأشارت إلى أنه بدأ في تعلم اللغة الهولندية من سن 4 سنوات، وهي السن القانونية لبدء الدراسة في هولندا، مبينة أنه أتقنها ولم يواجه أي تعثرات فيها.
وبينت أن يوسف يمتلك الذكاء والفطنة، وأنهم يعيشون في هولندا منذ عام 2017، مؤكدة أن هناك متابعين كثراً لابنها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”.