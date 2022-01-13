نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تعليم الرياض يلغي إجازة الهيئة الإدارية للكشف عن احتياجات مدارس مرحلتي الابتدائي ورياض الأطفال
13/01/2022   8:47 ص

تعليم الرياض يلغي إجازة الهيئة الإدارية للكشف عن احتياجات مدارس مرحلتي الابتدائي ورياض الأطفال

+ = -
612

كشفت مصادر أن إدارة التعليم بمنطقة الرياض طلبت عمل تشخيص على واقع مدارس”رياض الأطفال، طفولة مبكرة، ابتدائي”، وذلك إما يوم غد الخميس أو الجمعة أو السبت.

وأوضحت المصادر لـ”أخبار 24″ أن الإدارة شكلت لجنة مكونة من عدة أعضاء لمتابعة استعدادات مدارس الابتدائي والروضات الحكومية، مبينة أنها طلبت من الهيئة الإدارية للمدرسة التعاون وفتح المدرسة في أحد الأيام المقررة.

وأضافت أن زيارة اللجنة تأتي لمتابعة استعداد المدارس من ناحية اكتمال أعمال النظافة بالمبنى المدرسي والمرافق المساندة والفناء الخارجي، وأيضًا اكتمال أعمال الصيانة العامة، وصيانة التكييف.

وأبانت أنه سيتم التأكيد على توفر الطاولات والمقاعد الدراسية، وتوفر المعقمات والكمامات والمناديل الورقية وأجهزة قياس الحرارة واللواصق، وأيضًا توفر أجهزة الراوتر وخدمة الاتصال بالإنترنت، والتأكد من نشر المدرسة إعلان العودة الحضورية.

تعليم الرياض يلغي إجازة الهيئة الإدارية للكشف عن احتياجات مدارس مرحلتي الابتدائي ورياض الأطفال

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885193692.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.