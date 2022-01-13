تعليم الرياض يلغي إجازة الهيئة الإدارية للكشف عن احتياجات مدارس مرحلتي الابتدائي ورياض الأطفال

كشفت مصادر أن إدارة التعليم بمنطقة الرياض طلبت عمل تشخيص على واقع مدارس”رياض الأطفال، طفولة مبكرة، ابتدائي”، وذلك إما يوم غد الخميس أو الجمعة أو السبت.
وأوضحت المصادر لـ”أخبار 24″ أن الإدارة شكلت لجنة مكونة من عدة أعضاء لمتابعة استعدادات مدارس الابتدائي والروضات الحكومية، مبينة أنها طلبت من الهيئة الإدارية للمدرسة التعاون وفتح المدرسة في أحد الأيام المقررة.
وأضافت أن زيارة اللجنة تأتي لمتابعة استعداد المدارس من ناحية اكتمال أعمال النظافة بالمبنى المدرسي والمرافق المساندة والفناء الخارجي، وأيضًا اكتمال أعمال الصيانة العامة، وصيانة التكييف.
وأبانت أنه سيتم التأكيد على توفر الطاولات والمقاعد الدراسية، وتوفر المعقمات والكمامات والمناديل الورقية وأجهزة قياس الحرارة واللواصق، وأيضًا توفر أجهزة الراوتر وخدمة الاتصال بالإنترنت، والتأكد من نشر المدرسة إعلان العودة الحضورية.