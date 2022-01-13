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جديد المحليات > استشاري ينفي وجود علاقة بين زيادة الإصابات بكورونا وفصل الشتاء .. ويوضح الأسباب
13/01/2022   1:32 م

استشاري ينفي وجود علاقة بين زيادة الإصابات بكورونا وفصل الشتاء .. ويوضح الأسباب

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أكد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عويضة الدوسري، أنه لا توجد علاقة بين زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) وفصل الشتاء.

وقال “الدوسري” إن معظم الدراسات لم تثبت بشكل قاطع علاقة فيروسات كورونا باختلاف الفصول أو درجات الحرارة، ولكن متحور “أوميكرون” الذي يشهده العالم يحتوي طفرات تساعده على الانتشار بشكل سريع.

وأضاف لـ ” أخبار 24 ” أن زيادة الحالات في فصل الشتاء تأتي بسبب ما يحتويه المتحور من طفرات تسهم في انتشاره بشكل أسرع، بالإضافة لعدم تكوَّن المستضدات المناعية للأشخاص الذين لم يستكملوا جرعات اللقاح.

وأشار إلى أن عدم أخذ جرعات لقاح كورونا والتقيد بالإجراءات الاحترازية في الفترة الماضية ساهم في انتشار الفيروس وانعكس عدم الالتزام بهذا الإجراءات على الأرقام المتزايدة التي نراها اليوم.

وبين أن التجمعات في المناطق والأماكن المغلقة في فصل الشتاء وغيرها ساهم بكثير في انتشار الفيروس، و هذا لا يقتصر على فيروس كورونا ومتحوراته بل على الكثير من الفيروسات وأنواع من البكتيريا المنتشرة بالرذاذ.

استشاري ينفي وجود علاقة بين زيادة الإصابات بكورونا وفصل الشتاء .. ويوضح الأسباب

جديد المحليات
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