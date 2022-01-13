رسميا .. تعديل مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2022

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديل مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2022، بسبب تداعيات مجابهة انتشار متحور أوميكرون، وكذلك الظروف الاستثنائية التي تحيط بروزنامة مباريات كرة القدم قبل وبعد كأس العالم 2022 في قطر.
وأوضح الاتحاد أن المواعيد الجديدة لأندية منطقة غرب آسيا سوف تتنافس بنظام التجمع وفق المواعيد التالية: دور المجموعات: من 7 إلى 27 أبريل 2022 (منافسة بنظام التجمع عبر دوري مجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب)
وينطلق دور الـ16: 3 و4 فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع)، وربع النهائي: 7فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع)،وقبل النهائي: 10 فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).
وأبان أن مواعيد منافسة أندية شرق آسيا بنظام التجمع تتم فق المواعيد التالية، دور المجموعات: من 15 أبريل إلى 1 مايو 2022 (منافسة بنظام التجمع عبر دوري مجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب)، دور الـ16: 18 و19 أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع)، وربع النهائي: 22 أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع)،وقبل النهائي: 25 أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع). وفق “أخبار 24”.
وأشار الاتحاد إلى أن نهائي دوري أبطال آسيا من مباراتي ذهاب وإياب يومي 19 و26 فبراير 2023، إذ تقام مباراة الذهاب في منطقة الغرب، في حين تقام مباراة الإياب في منطقة الشرق، لافتًا إلى أنه سيتم فتح باب الترشيح قريبًا من أجل استضافة المباريات.