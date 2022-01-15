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جديد المحليات > دراسة حديثة: هذا هو سبب انخفاض الأعراض الخطيرة لدى مصابي “أوميكرون”
15/01/2022   6:55 ص

دراسة حديثة: هذا هو سبب انخفاض الأعراض الخطيرة لدى مصابي “أوميكرون”

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توصلت دراسة حديثة إلى سبب انخفاض نسب تعرض مَن أصيبوا بمتحور “أوميكرون” لأعراض خطيرة أو دخول المستشفيات، مقارنة بما كان عليه الحال بالنسبة للسلالات السابقة من “كورونا”.

وأوضحت الدراسة التي أجريت في جنوب إفريقيا، أن انخفاض مخاطر الإصابة بأعراض شديدة بالنسبة للمصابين بمتحور “أوميكرون” يعود إلى خصائص المتحور نفسه.

ولفتت إلى أن تلك النتائج جرى التوصل لها بعد فحص حالات قرابة 5 آلاف مصاب بمتحور “أوميكرون” مع مقارنة حالاتهم الصحية بنحو 12 ألف مريض أصيبوا خلال موجات أخرى للجائحة.وفق “أخبار 24”.

وشددت على أن متحور “أوميكرون” يتسبب في أعراض أقل خطورة، مع انخفاض معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة به على مستوى العالم.

دراسة حديثة: هذا هو سبب انخفاض الأعراض الخطيرة لدى مصابي “أوميكرون”

جديد المحليات
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