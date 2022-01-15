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جديد المحليات > ماذا يجب أن يفعل أصحاب الأمراض الصدرية مع تقلبات الطقس؟.. استشاري يجيب
15/01/2022   6:55 ص

ماذا يجب أن يفعل أصحاب الأمراض الصدرية مع تقلبات الطقس؟.. استشاري يجيب

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قدم استشاري أمراض صدرية وعناية مركزة نصائح لمرضى الربو والحساسية في كيفية التعامل مع تقلبات الطقس.

وأوضح الدكتور خالد العقلا أن المصابين بالربو والحساسية عليهم الوقاية والاحتراز لكل ما يثير أمراضهم؛ مثل التعرض للتيارات الهوائية الباردة والأمطار أثناء هطولها.

وأضاف أنه يجب عليهم أخذ الجرعات الوقائية من بخاخات الجيوب الأنفية والصدر، وعدم مخالطة المصابين بالزكام والإنفلونزا، وأخذ التطعيم الموسمي للإنفلونزا.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أهمية حصولهم على لقاح كورونا كونهم من الفئة الأكثر تعرضاً للإصابة بالفيروس.

ماذا يجب أن يفعل أصحاب الأمراض الصدرية مع تقلبات الطقس؟.. استشاري يجيب

جديد المحليات
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