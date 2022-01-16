كيف نفرق بين الإصابة بعدوى “أوميكرون” و”دلتا”؟.. نزار باهبري يرد

أوضح استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، كيفية التفريق بين الإصابة بمتحور “أوميكرون” وسلالة “دلتا”، وأشد الأوقات التي ينقل فيها المُصاب العدوى للآخرين.
وقال باهبري خلال لقائه مع برنامج “الحكاية” على قناة “mbc”، إن الأعراض بالنسبة لـ”دلتا” تكون أشد من “أوميكرون”، ويعتبر ظهور عرضي ضيق التنفس والكحة مؤشراً قوياً على الإصابة بعدوى “دلتا”.
وأضاف أن أشد الأوقات التي يكون فيها المُصاب بالفيروس ناقلاً للعدوى هو وقت ظهور الأعراض عليه، لذا يجب مع الشعور بالأعراض ارتداء الكمامة وإجراء مسحة سريعة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن توقعات انتهاء “كورونا” بعد ظهور “أوميكرون” تعود لزيادة المناعة ضد الفيروس جراء انتشار عدوى “أوميكرون” بشكل سريع حول العالم، وهو ما يجعل المُتعافي بعد ذلك قادراً على مواجهة المتحورات الأخرى.
علامة خطيرة جدا خد بالك من منها علشان تفرق بين أعراض دلتا والأوميكرون
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— الحكاية (@Elhekayashow) January 15, 2022
أكتر وقت ترتفع فيه احتمالات العدوى بكورونا من واحد مصاب بيها
تقدر تشوف الحلقه كامله على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/BcuGHcZyP2#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/UohsE58U9T
— الحكاية (@Elhekayashow) January 15, 2022
عمرو أديب يسأل: هل أوميكرون نهاية الكورونا؟ د.نزار بهبري يجيب (اعرف التفاصيل)
تقدر تشوف الحلقه كامله على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/BcuGHcZyP2#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/ARa333mBhG
— الحكاية (@Elhekayashow) January 15, 2022