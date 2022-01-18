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جديد المحليات > مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية توفر وظائف شاغرة للجنسين
18/01/2022   2:17 م

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية توفر وظائف شاغرة للجنسين

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أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين بوظائف برامج التشغيل بنظام التعاقد، في مقرها الرئيسي بالرياض.

وأوضحت المدينة أنه يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم مع إرفاق المعادلة، وأن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للوظيفة بتقدير لا يقل عن جيد، وأن تتوفر لديه الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

وأبانت أن الوظائف المتاحة بمسميات باحث علمي مساعد، ومطور برامج، ومهندس كهربائي مساعد، وباحث مختبر مساعد، وأخصائي إدارة مشاريع مساعد، لافتة إلى أن التقديم يبدأ اعتباراً من اليوم (الثلاثاء) 18 يناير ويستمر لمدة يومين حتى 20 ينايرالحالي. من خلال بوابة التوظيف . وفق “أخبار 24”.

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية توفر وظائف شاغرة للجنسين

جديد المحليات
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