“ميتشيل” يستعد للمغادرة إلى الرياض للانضمام لصفوف الهلال

يستعد مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، لاستقبال لاعب نادي فلامينجو البرازيلي، ميتشيل، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال الإعلامي الرياضي، حمود القحطاني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن اللاعب البرازيلي يستعد حالياً للمغادرة إلى الرياض للانتقال إلى نادي الهلال بالفترة الشتوية.
وكانت مصادر صحفية، كشفت في وقت سابق أن نادي فلامينجو البرازيلي، وافق على بيع لاعب خط الوسط بصفوفه ميتشيل إلى صفوف الهلال خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
خبر :
يستعد حالياً البرازيلي #ميشيل للمغادرة الى الرياض للإنتقال الى نادي الهلال بالفترة الشتوية الحاليه .#الهلال💙 pic.twitter.com/2jrV8NRZPF
— حمود القحطاني (@hamoud_1010) January 19, 2022
وفق “أخبار 24”.