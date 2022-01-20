بالفيديو.. شاهد ما قاله تلميذ عقب تلقيه لقاح كورونا قبيل العودة إلى مقاعد الدراسة

وجّه أحد التلاميذ من الفئة العمرية 5-11 سنة، اليوم (الخميس)، رسالةً إلى زملائه من طلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بضرورة تلقّي اللقاح قبيل العودة إلى مقاعد الدراسة في 23 يناير الجاري.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، التلميذ عبد الله أثناء تلقّيه جرعة اللقاح في أحد مراكز لقاحات الأطفال المخصصة لهذه الفئة العمرية، تحت إجراءات صحية مشددة أثناء وبعد تلقّي جرعة اللقاح.
وقدّم عبد الله نصيحة لزملائه الذين لم يتلقّوا جرعة اللقاح بعد، حيث قال: “أقول لزملائي لازم تاخدو اللقاح عشان مايجيكو كورونا”، مشيراً إلى أن الجرعة غير مؤلمة، وأنه يفضّل العودة إلى المدرسة على التعليم عن بُعد. وفق “أخبار 24”.
وتواصل وزارة التعليم الاستعداد للعودة الحضورية الآمنة، لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في المملكة، عبر التهيئة النفسية للطلبة وأولياء أمورهم، وجاهزية أعمال الصيانة والنظافة في المدارس، وتطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من “وقاية”.
فيديو | إقبال الأطفال على تلقي لقاح #كورونا قبيل العودة إلى مقاعد الدراسة #الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/CMHVE5fbbE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 20, 2022