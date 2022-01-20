“نقل الكهرباء” توقّع اتفاقية لإيصال الكهرباء إلى مشروع “وجهة مسار” بمكة المكرمة

وقعت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، وشركة أم القرى للتنمية والإعمار، اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية لمشروع “وجهة مسار” بمكة المكرمة. وقد وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لـ “نقل الكهرباء” المهندس إبراهيم الجربوع، ، وعن شركة أم القرى للتنمية والاعمار، الرئيس التنفيذي ياسر أبوعتيق.
وتشمل الاتفاقية المتوافقة مع توجيهات وزارة الطاقة وتحت إشراف هيئة تنظيم المياه والكهرباء، تنفيذ محطة تحويل مركزية جهد 380/110/13.8 ك.ف. إضافة إلى إنشاء محطة تحويل أخرى جهد 110/13.8 ك.ف. وربطهما بشبكة المنظومة الكهربائية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ “نقل الكهرباء” المهندس إبراهيم الجربوع، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود التي تضطلع بها الشركة السعودية للكهرباء والشركات التابعة لها لتقديم الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية لجميع المشاريع العملاقة في المملكة والتي تدعم برامج رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق، عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية مع “السعودية للكهرباء”، مؤكداً أن إيصال الخدمة الكهربائية للمشروع يعزز من كونه أحد أبرز المشاريع التي تساهم في بناء قاعدة استثمارية جديدة تضيف للناتج المحلي لمدينة مكة المكرمة، وتدعم مستهدفات رؤية 2030.
الجدير بالذكر، أن “وجهة مسار” بمكة المكرمة، تمثل معلماً عصرياً وواجهة حضرية متطورة لخدمة سكان العاصمة المقدسة وزوارها من الحجاج والمعتمرين، ويعتبر أحد أهم مشروعات التطوير التنموي لتحقيق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة للارتقاء بالمستوى العمراني والبيئي والاجتماعي في مكة المكرمة، وجعل المشروع وجهة عالمية رائدة بتوفير خيارات سهْلة، ومُتنوعة للنقل، والتسوُّق والإقامة.