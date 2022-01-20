“ساما”: عدد أجهزة نقاط البيع يتخطى حاجز المليون في المملكة

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، اليوم (الخميس)، عن تخطّي عدد أجهزة نقاط البيع داخل المملكة حاجز المليون جهاز، والتي تتوفّر لدى منافذ البيع التجارية في أكثر من 180 مدينة وقرية.
وعزا البنك المركزي هذا الإنجاز إلى الخطة الاستراتيجية التي عمل عليها بمشاركة القطاع المالي خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية لقطاع المدفوعات، وفتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة.
من جانبه، أكّد وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية، الأستاذ زياد اليوسف، أن الإنجاز الجديد يشير إلى زيادة قناعة المستهلكين والمتاجر معاً بالاعتماد على وسائل الدفع الرقمي في تعاملاتهم اليومية.
كما بيّن اليوسف أن قبول واعتماد التجار على وسائل الدفع الرقمي يساعد على تسهيل التعاملات التجارية، وخفض التكاليف التشغيلية للمتاجر، فقد شهد عام 2021 نمواً في أجهزة نقاط البيع بنسبة تتجاوز 40% ، حيث ارتفع عدد الأجهزة من 721 ألف جهاز بنهاية عام 2020م ليتجاوز حاجز المليون جهاز بنهاية العام 2021م. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تتزامن مع نمو كبير في العمليات المنفذة من خلال أجهزة نقاط البيع بنسبة 80%، حيث بلغ عدد عمليات أجهزة نقاط البيع أكثر من 5 مليارات عملية بنهاية عام 2021م، مقارنةً بـ 2.8 مليار عملية في 2020م”.
وأضاف وكيل محافظ البنك المركزي أن تلك الزيادة ناتجة عن عدة عوامل، أبرزها: توفير خيارات الدفع الرقمي لدى مختلف القطاعات التجارية، وزيادة وعي الجمهور بأهمية المدفوعات الرقمية، وارتفاع عدد الشركات المقدمة لخدمات المدفوعات، وإتاحة خدمات جديدة مثل عمليات الدفع عبر الأجهزة الذكية Mobile Payments، وخدمة نقاط البيع الذكية Soft PoS.