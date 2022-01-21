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جديد المحليات > الجدعان في دافوس: علينا مساعدة الدول على تطوير مواردها للاستعداد لمخاطر المستقبل
21/01/2022   7:07 م

الجدعان في دافوس: علينا مساعدة الدول على تطوير مواردها للاستعداد لمخاطر المستقبل

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أكد وزير المالية الدكتور محمد الجدعان، اليوم (الجمعة)، على الجهود العالمية لمواجهة المخاطر المستقبلية، واستعرض المساعي الجارية للاستعداد لمجابهتها والتغلب عليها.

وأوضح خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس”، أن قمة مجموعة العشرين والمؤسسات المالية، وبالأخص صندوق النقد الدولي، ساهمت في وضع سياسات وآليات للتعامل مع مخاطر المستقبل، كما أنها تقوم على متابعة أطر تنفيذ هذه السياسات.

وأضاف أنه من الضروري إيجاد طرق للاستعداد لمواجهة الأزمات في المستقبل، وذلك عن طريق مساعدة الدول على إعادة مواردها وتطويرها خلال السنوات الـ30 المقبلة، ومن ثم الاستعداد لما يمكن أن يحدث في المستقبل. وفق “أخبار 24”.

وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية، أكد أن قمة مجموعة العشرين ركزت على كيفية تجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية في المستقبل، وذلك من خلال التشاور مع المؤسسات ذات العلاقة والمؤسسات غير الحكومية.

وأشار إلى أن 800 مليون شخص حول العالم لا يزالون بلا أي مصدر للكهرباء، مؤكدًا أنه من الضروري النظر لمصادر الطاقة النظيفة، والتفكير فيما يمكن تحقيقه على مستوى هذا الملف في السنوات القادمة.

الجدعان في دافوس: علينا مساعدة الدول على تطوير مواردها للاستعداد لمخاطر المستقبل

جديد المحليات
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