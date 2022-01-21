خطيبا الحرمين: افتخروا برجال الأمن البواسل .. واعذروا الجاهل والسائل ولا تحملوهم فوق طاقتهم

قدم خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن السديس، اليوم (الجمعة)، التحية لرجال الأمن وحراس الثغور الأشاوس، والجنود المرابطين لجهودهم في حفظ الأمن.
وقال “السديس” خلال خطبة الجمعة: “إننا لنفخر أعظم الفخر بأبطالنا رجال الأمن البواسل، وحراس الثغور الأشاوس، جنودنا المرابطين، ونوجه لهم من منبر المسجد الحرام تحية شذية، محبرة مضوعة معطرة ندية، على نصاعة البطولات، والسجل الحافل من الانتصارات”.
وأشار إلى وجود صنفين عظيمين، هما العلماء حراس الدين، والجنود المرابطون حراس الأمن، وهما صمام أمن المجتمع وطوق نجاته، لافتا إلى أن أشد أنواع الفقد وقعًا على النفوس هو فقد العلماء الربانيين، والأئمة المصلحين، خلفة الأنبياء والأمناء على ميراث الأمة.
من جهته، دعا خطيب المسجد النبوي، الشيخ صلاح البدير، إلى الرفق بالجاهل والسائل وعدم تحميلهم فوق طاقتهم، مضيفا أن الرفق المطلوب واللين المرغوب هو الرفق بالمتعلم والجاهل والسائل وملاطفتهم وإيضاح المسائل لهم. وفق “أخبار 24”.
وتابع فضيلته: والرفق هو لين الجانب ولطافة الفعل وحسن الصنيع، والدفع بالتي هي أحسن وترك الإغلاظ والعجلة ومجانبة العنف والحدة والشدة ومباينة الفظاظة وتجنب القسوة في الأقوال والأفعال.
كما دعا إلى الرفق بالآباء والأمهات والشيوخ والنساء والأطفال، والعجزة والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء والضعفاء.