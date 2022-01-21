شهد هذا الأسبوع العديد من الأحداث المهمة في المملكة، منها ما أعلنه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بشأن مجموعة بوتيك.
واتسمت تلك الأحداث بالتنوع، وبعضها كانت رسمية، وأخرى لامست الاهتمامات المختلفة للأفراد، ومنها المجال الرياضي، وفيما يلي أبرز هذه الأحداث:
ولي العهد ومجموعة بوتيك
أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس (الخميس)، إطلاق مجموعة بوتيك التي تهدف إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة وتحويلها إلى فنادق فائقة الفخامة لإحياء التراث الوطني.
الملاحة آمنة
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الاتصالات وتقنيات المعلومات، في بيان مشترك، أن أنظمة الملاحة آمنة من التداخلات المحتملة مع شبكات الاتصالات المتنقلة 5G.
وأوضحت أن الترددات المستخدمة في النقل الجوي تكفل سير الملاحة دون حدوث أي مخاطر للتداخل وتلبي متطلبات مستخدمي الأجواء لتقديم خدمات ملاحية ذات جودة عالية تطبق فيها أقصى درجات السلامة الجوية. وفق “أخبار 24”.
شرط الاتحاد
كشفت مصادر عن الشرط الذي وضعه مجلس إدارة نادي الاتحاد لبيع المتبقي من عقد لاعبه عبد الإله المالكي لنادي الهلال خلال الانتقالات الشتوية.
وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد اشترط دفع مبلغ يتجاوز 10 ملايين ريال، أو التنازل عن لاعبين بصفة الانتقال النهائي، بجانب دفع مبلغ مالي.
مستقبل زياد الصحفي
أوضح وكيل أعمل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، زياد الصحفي، بخصوص ما تم حول رحيل الصحفي إلى صفوف النصر، بأن اللاعب مستمر في الاتحاد وسيجدد عقده معه.
تحركات وإدانة
عبرت المملكة عن إدانتها لاستهداف الحوثيين لمطار أبو ظبي وإحدى شركات البترول، عن طريق طائرات مسيرة، في حين أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين فى عدد من المحافظات اليمنية، مؤكدة أنها تتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين.
عملية “براك”
حدد الفريق الطبي المشرف على حالة الطفل براك الشمري، في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني، يوم الإثنين القادم موعدًا لإجراء العملية الجراحية.
ويأتي ذلك استكمالا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإجراء ما يلزم لعلاج الطفل الصغير داخل المملكة بعد إجلائه طبيا من الكويت.
حالة خالد سامي
شهدت الساحة الفنية تصريح “تركي” نجل الفنان خالد سامي عن آخر التطورات الصحية لوالده، بعد نقله للعناية المركزة مؤخرًا، لافتًا إلى أن الوضع الصحي له لا يزال حرجا.
وفق “أخبار 24”.