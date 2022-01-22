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رياضة > الكشف عن طبية الإصابة المبدئية للاعب الأهلي عبدالرحمن غريب
22/01/2022   2:47 م

الكشف عن طبية الإصابة المبدئية للاعب الأهلي عبدالرحمن غريب

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أفادت مصادر بأن نتائج الكشف المبدئي الذي خضع لاعب لاعب الأهلي، عبدالرحمن غريب كشفت إصابته بشد قوي في العضلة الخلفية.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات جديدة اليوم (السبت)؛ للتأكد من وضعه الصحي إن كان مصابًا بتمزق عضلي في العضلة الخلفية أم لا، ولتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن إدارة الأهلي سترفع التقارير الطبية الخاصة باللاعب لإدارة المنتخب الوطني.

وكان اللاعب قد أُصيب خلال مباراة فريقه يوم أمس (الجمعة)، أمام نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الكشف عن طبية الإصابة المبدئية للاعب الأهلي عبدالرحمن غريب

رياضة
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