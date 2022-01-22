"محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية" تضع ضوابط للرعي والصيد والاحتطاب بدءاً من الشهر المقبل

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية عن إطلاق ضوابط الرعي والدخول والصيد والاحتطاب اعتبارا من 1 فبراير 2022 الموافق 7 جمادى الثاني 1443هـ.
وأوضحت أن الضوابط جاءت بناء على الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطويرها، للمحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب.
ونوهت الهيئة إلى أنه بالإمكان التقديم عبر مراكز المحمية وهي مراكز إمارات لينة والشعيبة وروضة هباس والخشيبي وأم رضمة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه لا يسمح بالرعي أو التنزه إلا بتصريح في محمية التيسية، بينما يسمح لأهالي الزبيرة بالرعي حسب الترتيبات السابقة، وأنه في حال المخالفة تطبق العقوبات النظامية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الضوابط وآلية التقديم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.