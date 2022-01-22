“التعليم” تكشف عن الأدلة التشغيلية “الإشرافية والمدرسية” للعودة الحضورية لطلاب الابتدائي والروضة

أصدرت وزارة التعليم دليلًا إرشاديًا وقائيًا للعودة للمدارس في ظل جائحة كورونا لطلبة الفئة الأقل من 12 عامًا، الصادر من هيئة الصحة العامة “وقاية”.
وتنص الضوابط العامة لتشغيل المدارس في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال على مجموعة من الضوابط التي تسهم في تحقيق عودة حضورية آمنة، من بينها الالتزام بالاحترازات والبروتوكولات الصحية في المدارس المعتمدة والمحدثة من “وقاية”.
كما تشتمل على متابعة مدير المدرسة واللجان المعنية للوضع الصحي للمدارس ومنسوبيها، مع التوجيه بإجراء المسحات عند الحاجة، والعمل على تخصيص غرف للعزل وفق الاشتراطات المحددة من وزارة الصحة ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها.
وتتضمن استثمار مرافق المدرسة لتقسيم الفصول؛ بهدف تحقيق أقل مستوى تشغيلي، بما يضمن الأولوية لفصول الصفوف الأولية، واستبعاد الأنشطة الصفية أو غير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي، وتعقيم الفصول ومرافق المدرسة يومياً قبل دخول الطلبة وبعد خروجهم من المدرسة.
عدد الطلبة في الفصول
وتوضح النماذج، كيفية تحقيق التباعد في المدارس بتقسيم الطلبة حسب مساحات الفصول والمعامل المدرسية من خلال 3 نماذج؛ المنخفض طلاب الفصل مجموعة واحدة، والمتوسط طلاب الفصل مجموعتان، والعالي طلاب الفصل 3 مجموعات.
دليل المتابعة والإشراف
وتتطلب العودة إلى المدارس بحسب الدليل، جاهزية المدارس من حيث الصيانة وتوافر مواد التعقيم اللازمة وأدوات تطبيق الاحترازات الصحية. وفق “أخبار 24”.
يضاف إلى ذلك جاهزية منصتي مدرستي وروضتي التعليميتين للتعلم المتزامن وغير المتزامن، وقياس التحصيل الدراسي دوريًا وإجراءات اختبارات التقويم حضوريًا.
التنظيمات والترتيبات
ويجب، بحسب الدليل، متابعة تنفيذ الخطة الدراسية لصفوف المرحلة الابتدائية، ومتابعة إدراج حصص النشاط في الجدول المدرسي وتنفيذها متصلة أو منفصلة.
كما نصت التنظيمات على تحديث بيانات الكثافة الطلابية بالمدارس من خلال نظام نور ومنصتي مدرستي وروضتي، وحصر بيانات المعلمين وتحديثها ومتابعة حالة المباني المدرسية وجاهزيتها، وشبكة النقل المدرسي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة والأسر.