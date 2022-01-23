85 مليون عملية و36 خدمة جديدة.. أبرز أرقام منصة “أبشر” في 2021

حققت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” في عام 2021 الكثير من الإنجازات التي أسهمت في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار وسهلت الوصول للخدمات المقدمة.
وتجاوزت الخدمات المقدمة عبر المنصة 330 خدمة آمنة، إضافة إلى الربط مع أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة، فيما نفّذ المستفيدون خلال عام 2021 أكثر من 85 مليون عملية، وإجراء أكثر من 271 مليون عملية استعلامية، حيث يستفيد منها أكثر من 23 مليون مستخدم، وتمكن الدعم الفني للمنصة من استقبال أكثر من 1.5 مليون مكالمة على مدى العام.
وفيما يتعلق بتسجيل الدخول على أبشر أفراد، فهناك أكثر من 1.5 مليار عملية، وأكثر من 50 مليون عملية تسجيل دخول إلى أبشر أعمال، وأكثر من 1.3 مليون عملية تسجيل دخول إلى أبشر حكومة، كما تمكن القائمون على المنصة من إطلاق 36 خدمة جديدة، إضافة إلى التوسع في تقديم خدمة المجيب الآلي “مسرور”، وذلك بهدف حصولهم على الإجابة عن استفساراتهم في وقت أسرع.وفق “أخبار 24”.
وجرى إطلاق دليل أبشر أفراد التفاعلي، حتى يتمكن المستفيدون من الوصول إلى الخدمات بسهولة ويسر، حيث قدم الدليل شروحات لأكثر من 300 خدمة، أما أبرز الخدمات التي تم تدشينها في عام 2021، كانت خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، وخدمة المحفظة الرقمية، وتحتوي المحفظة أكثر من 25 مليون هوية رقمية.