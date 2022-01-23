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جديد المحليات > “البحري” تعلن بدء التشغيل التجريبي للمحطة العائمة الأولى لتحلية المياه قرب ميناء الشقيق
23/01/2022   1:06 م

“البحري” تعلن بدء التشغيل التجريبي للمحطة العائمة الأولى لتحلية المياه قرب ميناء الشقيق

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أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، اليوم (الأحد)، بدء التشغيل التجريبي للمحطة العائمة الأولى لتحلية المياه قرب ميناء الشقيق على الساحل الغربي للمملكة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أنه تم الأخذ بالاعتبار في التصميم أن يتم نقل البوارج بحسب احتياجات المناطق على مستوى المملكة، مبينة أن هذه المحطات ستسهم في ضمان استمرارية وفرة المياه المحلاة بمستويات عالية وباعتماد أفضل المعايير والأنظمة المحلية والعالمية المطبّقة، فيما سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.

وأشارت إلى أنها تتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الرابع 2022، مبينة أن التأخر جاء بسبب جائحة “كورونا” وتداعياتها، كما أنه لا يوجد تغيير في إجمالي التكلفة المعلن سابقاً، ولا يوجد أثر مالي ناتج عن التأخير على النتائج المالية.وفق “أخبار 24”.

“البحري” تعلن بدء التشغيل التجريبي للمحطة العائمة الأولى لتحلية المياه قرب ميناء الشقيق

جديد المحليات
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