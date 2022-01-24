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24/01/2022   10:35 ص

تقاوم الفيروسات.. مختص ينصح بتناول هذه الأطعمة والمشروبات في الشتاء

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نصح أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، بتناول مجموعة من الأطعمة والمشروبات المحفزة للمناعة خلال فصل الشتاء.

وأوضح الدكتور القحطاني خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن المشروبات تتضمن الزنجبيل والقرفة الصينية، والكركديه، والمرمية، إضافة إلى الينسون، والكراوية، والبابونج، والكزبرة.

وأضاف أن الأطعمة التي يجب تناولها خلال فصل الشتاء هي الجريب فروت، والحمضيات مثل البرتقال والليمون واليوسفي وكذلك الكيوي والطماطم والفلفل الأحمر والأخضر والجزر، مشيراً إلى أنها مضادة للأكسدة وقاتلة للجراثيم.وفق “أخبار 24”.

تقاوم الفيروسات.. مختص ينصح بتناول هذه الأطعمة والمشروبات في الشتاء

طب وتداوي
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