تولّت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ مشروع تطوير طريق الملك فهد، والذي يُعد أهم طريق رئيسي يربط شمال وجنوب العاصمة بوسطها.
وراعت الهيئة أثناء العمل في الطريق المتطلبات الوظيفية والبيئية والجمالية، فقامت بتصميمه على هيئة نفق مفتوح، تلافياً لتقسيم المدينة عضوياً وبصرياً إلى جزأين شرقي وغربي، إضافة إلى حماية المناطق المحاذية من الضوضاء والتلوث الناجمين عن حركة المرور السريع.
وأظهرت صور الاختلاف الكبير بين طريق الملك فهد قديماً وحديثاً، حيث تغيّرت معالم الطريق بعد تطويره وبناء الأبراج الشاهقة والمتنزهات الواسعة والمساحات الخضراء على جانبيه، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في تجهيز بنيته التحتية.
وفق “أخبار 24”.