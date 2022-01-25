نجح فريق طبي مختص بالمدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود في إجراء عملية معقدة لاستبدال مفصل الركبة لستيني يعاني من أمراض في القلب والكلى، وذلك باستخدام تقنية “الروبوت”، والتي تتميز بدقتها في تلك العمليات.
وأوضح عضو الفريق الطبي واستشاري جراحة أورام العظام والجراحة الترميمية للأطراف السفلية الدكتور إبراهيم الشايجي، أن هذا النوع من العمليات يعد من العمليات الدقيقة المعقدة التي تتطلب استخدام أجهزة متقدمة ومهارة عالية من قبل الفريق الطبي.
وأشار إلى أن المريض تعرض لحادث قبل ثلاثين عاماً مما نتج عنه كسران مضاعفان في أعلى وأسفل عظمة الفخذ اليسرى، ولم تتم معالجتهما بالطريقة الصحيحة مما نتج عنه تشوه شديد في عظمة الفخذ، كما أن المريض يعاني من احتكاك شديد في الركبة مما أعاقه عن الحركة بصورة طبيعية . وفق “أخبار 24”.
من جانبه أوضح الدكتور عرفان عرفة استشاري جراحة العظام في المدينة الطبية الجامعية أنه بعد دراسة الحالة واعتماد الخطة العلاجية قرر الفريق تقسيم العملية لعدة مراحل، بدءاً من تجهيز المريض، وفحص تروية عضلة القلب، كما تم إجراء عملية قسطرة للقلب.
وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة تم أخذ قياسات الأطراف والزوايا وإدخالها في نظام الروبوت لاستخدام القطوعات العظمية بطريقة صحيحة لتحقيق أفضل وضعية ممكنة للمفصل لمحاكاة الوضع الأمثل، مما يمكن المريض من المشي والاستفادة القصوى من المفصل.