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جديد المحليات > مارست نشاط البيع على الخارطة دون ترخيص.. “وافي” يخالف أكثر من 300 منشأة عقارية خلال 2021
25/01/2022   6:43 م

مارست نشاط البيع على الخارطة دون ترخيص.. “وافي” يخالف أكثر من 300 منشأة عقارية خلال 2021

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نفّذت فِرق الضبط والرقابة التابعة لبرنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” 823 جولة رقابية خلال العام الماضي 2021، وذلك في عدد من المشاريع العقارية للوحدات تحت الإنشاء في مدن ومناطق المملكة.

وأوضح “وافي” أن الجولات شهدت مخالفة 303 منشآت عقارية لممارسة أنشطة البيع على الخارطة دون ترخيص، إذ شملت المخالفات بيع الوحدات وحجزها وتوقيع العقود مع المشترين واستلام مبالغ حجز ودفعات مالية لمشاريع تحت الإنشاء.

وأشار إلى أن الجولات الرقابية تأتي امتداداً لجهود البرنامج في حفظ وحماية حقوق المستفيدين من خلال تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة في السوق، ورفع مستوى الشفافية، وزيادة المعروض السكني بالجودة العالية، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان.

وأكد البرنامج على استمراره في متابعة تنفيذ مشاريع البيع على الخارطة والتحقّق من التزام المطوّرين بالمواصفات والاشتراطات الفنيّة والهندسية المعتمدة بما يضمن تسليم الوحدات للمستفيدين بالمعايير المنصوص عليها، مشدّداً على اتخاذ الإجراءات النظامية في حال رصد أي ملاحظات في التقارير أو وجود شكاوى ولم تتم معالجتها في وقت قصير. وفق “أخبار 24”.

ونوه بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار الدور الإشرافي لحفظ حقوق جميع الأطراف، ولمعالجة ما يتم رصده من مخالفات وملاحظات في المشاريع السكنية تحت الإنشاء بحسب الإجراءات والأنظمة المتّبعة عبر فريق فنّي مختص يقوم بالتحقق من الملاحظات والشكاوى الواردة والعمل على حصرها، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة التي تحفظ حقوق الأسر السعودية.

مارست نشاط البيع على الخارطة دون ترخيص.. “وافي” يخالف أكثر من 300 منشأة عقارية خلال 2021

جديد المحليات
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