أكدت المديرية العامة للجوازات، أن خدمة “تواصل” المتاحة عبر بوابة “مقيم” الإلكترونية، تمكّن المستفيدين من التواصل مع المختصين في الجوازات لإنهاء معاملاتهم.
وأوضحت الخطوات اللازمة لتفعيل الخدمة، حيث يتم أولا تسجيل الدخول إلى بوابة “مقيم”، لافتة إلى أنه في حال ظهرت رسالة خطأ للعميل، يظهر رابط للتواصل وإرسال طلب للجوازات.
وأشارت إلى أن البيانات الرئيسية تظهر آلياً، حيث يجب إدخال وصف المشكلة وإرفاق المستندات الداعمة للطلب. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنه بعد تأكيد إرسال الطلب للجوازات، تُظهر الصفحة رقم الطلب وجميع المعلومات، مبينة أنه في حال معرفة حالة الطلب يجب النقر على زر التواصل ليتم توضيح الحالة (تحت المعالجة – معاد من مقدم الطلب – معاد لمقدم الطلب – تمت المعالجة – مغلق).
تعرّف على خطوات تفعيل خدمة (تواصل) المتاحة عبر بوابة #مقيم الإلكترونية، التي تمكّن المستفيدين من التواصل مع المختصين في #الجوازات لإنهاء معاملاتهم. pic.twitter.com/l2no2iZj1e
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) January 25, 2022