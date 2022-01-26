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جديد المحليات > لتسهيل خدماتها.. “الصحة” تدمج تطبيقاتها في تطبيق واحد
26/01/2022   11:06 م

لتسهيل خدماتها.. “الصحة” تدمج تطبيقاتها في تطبيق واحد

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أعلنت وزارة الصحة دمج تطبيقاتها لتصبح في التطبيق الموحد “صحتي”، وتشمل التطبيقات (صحة، وتطمن، وموعد)، وذلك لتسهيل حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات الصحية.

يُذكر أن تطبيق “صحة” يتيح للمستفيدين الحصول على الاستشارة الطبية عن بعد من قبل أطباء معتمدين وموثوقين تحت إشراف الوزارة، عن طريق المحادثة المرئية عبر الفيديو أو المحادثة الصوتية أو النصية بكل سهولة.

ويهدف تطبيق “تطمن” إلى تعزيز التزام جميع من تم توجيههم للعزل الصحي، وذلك لتمكين المتابعة المستمرة لهم ولحالتهم الصحية، وفتح قناة تواصل مباشرة، وذلك ضمن جهود الجهات المختلفة التي جعلت المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها.وفق “أخبار 24”.

وتطبيق “موعد” يهدف إلى تمكين المريض ومتلقي الخدمة من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتنسيق مع إدارة المواعيد؛ حيث يقوم التطبيق بحجز الموعد، وتعديله، أو إلغائه في أي مستشفى يتم إحالة المريض عليه.

لتسهيل خدماتها.. “الصحة” تدمج تطبيقاتها في تطبيق واحد

جديد المحليات
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