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جديد المحليات > “القضاء الإداري” يقرر إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية بمحاكم ديوان المظالم
27/01/2022   4:23 م

“القضاء الإداري” يقرر إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية بمحاكم ديوان المظالم

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وافق مجلس القضاء الإداري في اجتماعه، أمس (الأربعاء)، على تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي وإعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية بمحاكم ديوان المظالم.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري ، الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بشؤون ديوان المظالم والقضاء الإداري مما أُدرج على جدول أعماله من مواضيع.

وأضاف أن المجلس أقر تسمية رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وندب عدد من القضاة لمكتب الشؤون الفنية والمحكمة الإدارية العليا وتشكيل عدد من المحاكم. وفق “أخبار 24”.

“القضاء الإداري” يقرر إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية بمحاكم ديوان المظالم

جديد المحليات
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