من الإمام محمد بن سعود حتى الملك عبدالعزيز.. تعرّف على تاريخ الدول السعودية الثلاث والعاصمة الدرعية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، أمرا ملكيا بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم “يوم التأسيس”، حيث شهد ذلك اليوم عام 1727م الموافق لمنتصف عام 1139هـ بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى.
نستعرض هنا مراحل تأسيس الدولة السعودية منذ عهد الإمام محمد بن سعود حتى الدولة السعودية الثالثة واسترداد الملك عبدالعزيز للرياض.
الاستقرار في شبه الجزيرة
بدأت مرحلة جديدة من مراحل الاستقرار البشري في شبه الجزيرة العربية بقدوم قبيلة بني حنيفة للاستقرار فيها بوادي حنيفة بقيادة عبيد بن ثعلبة، الذي اختار حجر اليمامة مستقراً له وعشيرته عام 430م، ثم ازدهرت “حجر” لتكون أعظم مدن اليمامة، بوجود ملكها ثمامة بن أثال الحنفي صاحب القصة الشهيرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
تأسيس الدرعية
وتعاقبت الأحداث على شبه الجزيرة العربية وعاشت أزمانًا من الإهمال والفرقة والانقسام حتى تأسست الدرعية على يدي الأمير مانع بن ربيعة المريدي عام 850هـ / 1446م، وهو الجد الـ12 للملك عبدالعزيز والـ13 لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والـ14 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
الدرعية نموذج لدولة المدينة
ومثل تأسيس الدرعية نقطة تحول سياسية بتطبيقها لنظرية دولة المدينة المهيأة للامتداد مع الأيام، حيث كان لدولة المدينة تاريخ عريق في منطقة شبه الجزيرة وأوضح مثال لذلك النموذج هو مدينة “يثرب” في بداية هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليها.
تاريخ عميق يستذكر
وهذا التاريخ العميق استحق أن يستذكر تفاصيله أبناء المملكة العربية السعودية، إذ يُعبر عن تاريخ الدولة العريق والممتد إلى أكثر من 3 قرون، ومن هنا جاء الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية.
الدولة السعودية الأولى
استنتج المؤرخون تحديد تاريخ يوم التأسيس بناءً على عدد من الأحداث التاريخية التي وقعت خلال تلك الفترة قبل وبعد تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية عام 1139هـ، حيث شهدت الدولة منذ بداية عهده العديد من الأعمال والإنجازات، من أبرزها: تأسيس الدولة السعودية الأولى الذي تم على مراحل خلال عهده، وتوحيد شطري الدرعية وتقويتها لتكون عاصمة للدولة، والاهتمام بالأمور الداخلية وتقوية مجتمع الدرعية وتوحيد أفراده. وفق “أخبار 24”.
مقوماتها
منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام محمد بن سعود وهي تقوم على مبادئ الإسلام الصحيحة، والحكم الرشيد، والتنمية المستمرة للبلاد، وتعزيز مكانتها محليًا وإقليميًا وعالميًا، وكانت خدمة الحرمين وضيوف الرحمن أولوية قصوى لأئمة الدولة السعودية وتوارثها ملوك المملكة وصولًا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
إنجازاتها
وتوالت الإنجازات في عهد هذه الدولة، ومنها: نشر الاستقرار في الدولة التي شهدت استقرارًا كبيراً وازدهارًا في مجالات متنوعة، والاستقلال السياسي وعدم الخضوع لأي نفوذ في المنطقة أو خارجها، ومساندة البلدات المجاورة لتعزيز الاستقرار مثل مساعدة أمير الرياض في تثبيت حكمه، واستتباب الأمن.
كما شهدت الدولة السعودية الأولى تنظيم الموارد الاقتصادية، والتفكير في المستقبل، وكان الإمام محمد بن سعود يحب الخلوة والتأمل والتفكر مما يدل على شخصيته في الاستقراء والتأني والرؤية المستقبلية، كما تم في هذا العهد بناء حي جديد في سمحان وهو حي الطرفية والانتقال إليه بعد أن كان حي غصيبة هو مركز الحكم لفترة طويلة.
الأمير مانع المريدي
وحكم الأمير مانع المريدي وأبناؤه وأحفاده الدرعية التي أصبحت مركزاً حضارياً، تميزت بموقعها الجغرافي في كونها منطقة مفترق طرق تجارية ما بين شمال وجنوب الجزيرة العربية، ما أسهم في تعزيز حركة التجارة فيها وفي المناطق المجاورة.
الدرعية العاصمة
وخلال عهد الإمام محمد بن سعود ومن بعده من الأئمة أصبحت مدينة الدرعية عاصمة لدولة مترامية الأطراف، ومصدر جذب اقتصادي واجتماعي وفكري وثقافي، وتحتضن على ترابها معالم أثرية عريقة مثل حي غصيبة التاريخي، ومنطقة سمحان، و”حي الطريف” الذي وُصف بأنه من أكبر الأحياء الطينية في العالم وسجل في قائمة التراث الإنساني باليونسكو، ومنطقة البجيري وسوق الدرعية، إضافة إلى أن النظام المالي للدولة وُصف بأنه من الأنظمة المتميزة من حيث الموازنة بين الموارد والمصروفات.
الدولة السعودية الثانية
وبعد سقوط الدولة السعودية الأولى استطاع الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود أن يسترد الرياض عام 1240هـ/ 1824م بعد 7 سنوات من العمل والكفاح، والتف الناس حوله وحول الأسرة المالكة من جديد.
وتمكن الإمام تركي من توحيد معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية في مدة قصيرة مستمرًا على المنهج الرصين الذي قامت عليه الدولة السعودية الأولى، وهو حفظ الأمن والتعليم والعدل والقضاء على الفرقة والتناحر، وظلت الدولة تحكم المنطقة حتى عام 1309هــ/ 1891م.
الدولة السعودية الثالثة – الملك عبد العزيز
وبعد فراغ سياسي وفوضى في وسط شبه الجزيرة العربية استمر قرابة 10 سنوات تمكن الملك عبدالعزيز آل سعود في الـ 15 من شوال عام 1319هـ/ 15 من يناير 1902م من إعادة تأسيس الدولة السعودية بعد أن استرد الرياض، ليبدأ صفحة جديدة من صفحات التاريخ السعودي ويضع لبنة من لبنات الوحدة والاستقرار والنماء تحت راية “لا إله إلا الله محمد رسول الله”.
توحيد المملكة
وفي 17 من شهر جمادى الأولى عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر 1932م أعلن الملك عبدالعزيز توحيد المملكة العربية السعودية بعد أحداث تاريخية استمرت 30 عامًا.
تعزيز لبنات الاستقرار
واستمر الملوك أبناء الملك عبدالعزيز على نهجه في تعزيز لبنات البناء والاستقرار والتنمية حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، حيث تشهد المملكة في هذا العهد الميمون المزيد من التطور والنهضة في ظل الرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030.
ثقل المملكة سياسياً
وشكلت المملكة على مدار تاريخها ثقلاً سياسيًا في المنطقة مستفيدة من موقعها الجغرافي المميز وحكمة قادتها، حتى جعلت منها نقطة توازن إقليميًا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط.
كما أكدت المنعطفات التاريخية التي مرت بها الدولة السعودية مدى ما يربط أبناء المملكة وأشقاءهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من علاقات عميقة امتدت لقرون عديدة وتجذّرت على مدار السنوات، وما نراه اليوم هو نتاج لما أصّله الآباء والأجداد.