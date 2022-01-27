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جديد المناطق > “أمانة العاصمة المقدسة” تتفاعل مع شكوى بشأن عمال نظافة يتسولون حول الحرم المكي ونفق برج الساعة
27/01/2022   8:57 م

“أمانة العاصمة المقدسة” تتفاعل مع شكوى بشأن عمال نظافة يتسولون حول الحرم المكي ونفق برج الساعة

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تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع شكوى طرحها أحد الأفراد بشأن قيام عدد من عمال النظافة حول الحرم المكي الشريف، ونفق برج الساعة بمكة المكرمة بممارسة التسول على مرتادي المكان.

وذكرت الأمانة أنه تم رصد الحالة والتعرف عليهم من قبل الجهاز الإشرافي، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم، مقدمة شكرها لراصد هذه الواقعة الذي أبدى في شكواه استياءه من مثل هذه التصرفات.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة باشرت الواقعة عقب ورود عدة صور لعدد من العمالة وهي تتسول حول الحرم المكي ونفق برج الساعة، مع شكوى تؤكد أن العمالة تتسول ليلا ونهار دون حسيب أو رقيب.

عمال نظافة يتسولون حول الحرم المكي

وفق “أخبار 24”.

“أمانة العاصمة المقدسة” تتفاعل مع شكوى بشأن عمال نظافة يتسولون حول الحرم المكي ونفق برج الساعة

جديد المناطق
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