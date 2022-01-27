وزير “الموارد البشرية” يوافق على إطلاق أول جمعية مهنية للأزياء

وافق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس أول جمعية مهنية الأزياء، وتشكّل مجلس إدارتها برئاسة لؤي نسيم، وعضوية رنا زمعي نائبةً للرئيس، وتمارا أبو خضراء مشرفةً ماليةً، وعمر السقاف، وهلا الشريف، ومنيرة آل الشيخ، ورجاء مؤمنة.
وتعد الجمعية واحدة من الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة التي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة، وتشمل تكوين ست عشرة جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاعاً ثقافياً.
وشملت قائمة مؤسسي الجمعية، بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة، كلاً من صاحبة السمو الملكي الأميرة ديمة بنت منصور بن سعود ، وسمو الأمير تركي بن عبدالله ، وسمو الأميرة لمى بنت فهد ، والمهندس مازن الشنباري، و فيصل شاكر، و محمد آشي، و نورة آل الشيخ، ورزان بن مسلم، وياسمينة قنزل، والدكتورة مي الرشيد، و فوزية الطبيب، ونورة الدامر، و طرفة المطيري، وأحمد الوهيبي، وحياة أسامة، وحاتم عقيل، ولولوة المهنا، ونوف السديري، ونورة الحسين، وريان نواوي، وروان العليان، و مشاعل الدخيل، وسارة الباز، وفهد الجميعة، ودانة أبو أحمد، ومنيرة بو بشيت، ويوسف عافش، وعمر عاشور، وعلياء عريف، وسراج سند، ونورا الحارثي، وعلي العثيم، وهيا أخضر. وفق “أخبار 24”.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية لؤي نسيم أن الجمعية الجديدة تهدف إلى تنمية الوعي بقطاع الأزياء، والإسهام في تطوير قواعد الممارسة المحترفة فيه، والارتقاء بمستقبل العاملين فيه من خلال التدريب وتعزيز شبكات التواصل بين الممارسين، وتقدير المواهب ودعمها.