حقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره العماني، مساء اليوم الخميس، بنتيجة هدف دون رد، في إطار الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.
وتقدم المنتخب الوطني بالهدف الأول في الدقيقة 48 من زمن المباراة عن طريق فراس البريكان.
وبتلك النتيجة رفع المنتخب الوطني رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الثانية متفوقا على اليابان أقرب ملاحقيه بـ 4 نقاط، بينما تجمد رصيد عمان عند 7 نقاط في المركز الرابع.
أحداث المباراة
أرسل لاعب منتخب عمان معتز صالح كرة عرضية في الدقيقة (3) أبعدها دفاع الأخضر، قبل أن يرد لاعب المنتخب الوطني محمد كنو بعرضية أبعدها دفاع عمان في الدقيقة (5)
وأرسل لاعب المنتخب الوطني سامي النجعي كرة عرضية في الدقيقة (9) أبعدها دفاع عمان ثم أرسل زميله سلطان الغنام كرة عرضية في الدقيقة (11) مرت بعيدة عن المرمى.
وأرسل لاعب المنتخب الوطني محمد كنو كرة عرضية في الدقيقة (13)، أبعدها دفاع عمان ثم سدد زميله سالم الدوسري في الدقيقة (15) كرة مرت بعيدة عن المرمى.
وأرسل لاعب المنتخب المغربي سلطان الغنام رأسية في الدقيقة (17) تصدى لها حارس مرمى منتخب عمان.
وأرسل لاعب المنتخب الوطني فراس البريكان كرة في الدقيقة (19) أبعدها دفاع عمان ثم أرسل لاعب منتخب عمان في الدقيقة (21) كرة عرضية عن طريق لاعبه أمجد الحارثي أبعدها دفاع الأخضر.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (22) بطاقة صفراء للاعب المنتخب العماني أرشاد العلاوي بعد كرة مشتركة مع محمد كنو.
وسدد لاعب منتخب عمان منذر العلوي في الدقيقة (23) كرة مرت بجوار المرمى، قبل أن يُشهر الحكم بطاقة صفراء في الدقيقة (24) للاعب المنتخب الوطني ياسر الشهراني بعد كرة مشتركة ضد لاعب عمان أحمد الخميسي.
ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني، إيرفي رينارد، في الدقيقة (32) باللاعب هتان باهبري بدلاً من سامي النجعي.
وتقدم فراس البريكان بالهدف الأول للمنتخب الوطني في الدقيقة 48 من زمن المباراة، بعد تصويبة من الجانب الأيمن تصدى لها حارس عمان قبل أن ترتد من يده ليكملها البريكان في الشباك. وفق “أخبار 24”.
وقرر المدير الفني للمنتخب الوطني الدفع بصالح الشهري في الدقيقة 73 بدلا من صاحب الهدف الأول فراس البريكان.
وفي الدقيقة 80، أرسل فهد المولد كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، لكن قبل أن تصل إلى صالح الشهري، تدخل مدافع عمان وأبعد الكرة لخارج منطقة الجزاء.
وأطلق هتان باهبري تسديدة صاروخية في الدقيقة 88 من زمن المباراة، لكن حارس مرمى عمان تصدى لها ببراعة.
وفي الدقيقة 90+2 أجرى مدرب الأخضر رينارد تبديلا بدخول اللاعب علي الحسن بدلا من اللاعب فهد المولد.
واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لصالح المنتخب الوطني في الدقيقة 90+3، بعد سقوط محمد كنو أمام منطقة الجزاء، وتقدم سلطان الغنام لتنفيذ الكرة، وسددها في لاعبي عمان.
وفي الدقيقة 90 +5، كاد أن يسجل منتخب عمان هدف التعادل، بتصويبة صاروخية، لكن الحارس محمد العويس أبعد الكرة ببراعة لركلة ركنية.
قووووووووووووووووول! ⚽️
• فراس البريكان د’48
السعودية 1 × 0 عمان#معاك_يالأخضر
#السعودية_عمان
#قنوات_SSC pic.twitter.com/f2PZ5fSYao
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 27, 2022