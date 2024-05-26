هارفارد تشهد تخرج 60 طالباً سعودياً

نظم النادي السعودي في جامعة هارفارد حفل تكريم للخريجين السعوديين من جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة بوسطن، وجامعة تفتس، وأُقيم الحفل في الحرم الجامعي لجامعة هارفارد بمدينة بوسطن، بحضور محمد خشعان مدير قسم الدبلوماسية العامة في سفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما أشار مدير قسم الدبلوماسية العامة خلال الحفل، إلى تزامن تخرّج الدفعة المميزة الحالية من طلاب المملكة من الجامعات النخبة في الولايات المتحدة الأمريكية مع التحوّلات التي تشهدها المملكة في رؤية 2030، كما أكد على أهمية استثمار المملكة في أبناء هذا الوطن المبدعين، وتوفير فرص متجددة لهم لتحقيق أحلامهم والمساهمة في بناء مستقبل الوطن والعالم.
وألقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية، مايكل راتني، كلمة مسجلة هنأ فيها الطلاب الخريجين وشكر النادي السعودي على تنظيم هذا الحدث للاحتفاء بإنجازات الطلاب الرائعة هذا العام، وأشار إلى أهمية قدرات البشر في بناء المستقبل، مؤكدا على التنوع الملحوظ الذي تشهده المملكة في العديد من المجالات، من صناعة الأفلام مروراً بتطوير ألعاب الفيديو، ووصولاً إلى السفر للفضاء.
بدورها، شكرت رئيسة النادي السعودي في جامعة هارفارد، الخريجة ملاك الهدلق، القيادة الرشيدة نيابةً عن زملائها الطلبة، وأكدت أن الدعم الذي حصلوا عليه خلال فترة الابتعاث ساهم في تخرجهم من أرقى الجامعات العالمية، كما عبرت عن تطلعهم للعودة إلى وطنهم للمساهمة في تطويره باستخدام المعارف والخبرات التي اكتسبوها.
وفي ختام الحفل، تم تكريم 60 خريجًا وخريجة ، وهم 9 خريجين من مرحلة البكالوريوس، و32 من مرحلة الماجستير، و3 من مرحلة الدكتوراه، و16 من مرحلة الزمالة، و1 الزمالة مع الدكتوراه، بواقع 27 خريجًا وخريجة من جامعة هارفارد، و18 من جامعة بوسطن، و8 من جامعة تفتس، و7 من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وفق “أخبار 24”.
ومن الجدير بالذكر ازدياد عدد الخريجين من الطلبة السعوديين في جامعات النخبة في مدينة بوسطن بنسبة تقارب 20% مقارنة بالعام الماضي، ما يشكل إنجازًا نوعيًا يضاف لمسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.