بعثة نيوكاسل تتواجد في مدرجات “الجوهرة” لمتابعة لقاء الأخضر وعمان

حرصت بعثة فريق نيوكاسل الإنجليزي على التواجد في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة لحضور مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره عمان، بالجولة السابعة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022.
وواصل فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي،اليوم الخميس، تحضيراته، استعدادا للمباراة الودية أمام نظيره الاتحاد.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع “تويتر” مجموعة من الصور لتدريبات نيوكاسل وعلق عليها قائلا: “مرحباً بكم في نادي الاتحاد”. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يواجه نيوكاسل نظيره فريق الاتحاد، في لقاء ودي مغلق، يوم الجمعة المقبل، الموافق 28 يناير الجاري، خلال معسكر الفريق الإنجليزي في مدينة جدة.