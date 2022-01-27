نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بعثة نيوكاسل تتواجد في مدرجات “الجوهرة” لمتابعة لقاء الأخضر وعمان
27/01/2022   11:16 م

بعثة نيوكاسل تتواجد في مدرجات “الجوهرة” لمتابعة لقاء الأخضر وعمان

+ = -
794

حرصت بعثة فريق نيوكاسل الإنجليزي على التواجد في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة لحضور مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره عمان، بالجولة السابعة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022.

وواصل فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي،اليوم الخميس، تحضيراته، استعدادا للمباراة الودية أمام نظيره الاتحاد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع “تويتر” مجموعة من الصور لتدريبات نيوكاسل وعلق عليها قائلا: “مرحباً بكم في نادي الاتحاد”. وفق “أخبار 24”.

ومن المقرر أن يواجه نيوكاسل نظيره فريق الاتحاد، في لقاء ودي مغلق، يوم الجمعة المقبل، الموافق 28 يناير الجاري، خلال معسكر الفريق الإنجليزي في مدينة جدة.

بعثة نيوكاسل تتواجد في مدرجات “الجوهرة” لمتابعة لقاء الأخضر وعمان

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885195887.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.