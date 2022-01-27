بالفيديو.. الملك سلمان يكشف سبب تسمية ‫الدرعية بهذا الاسم

كشف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سبب تسمية الدرعية بهذا الاسم.
وأوضح من خلال مقطع فيديو سابق، نشرته قناة “الإخبارية” اليوم (الخميس)، أن الدرعية سُميت على مانع المريدي، الذي يرجع نسبه إلى قبيلة الدروع في المنطقة الشرقية.
وأضاف، أن مانع المريدي رحل من بلدته الدرعية في المنطقة الشرقية عام 850 هـ، تلبية لدعوة ابن عمه ابن درع في الرياض، الذي أقطعه غصيبة والمليبيد، في الدرعية، في وادي حنيفة. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن البلدة القريبة من القطيف سُميت بهذا الاسم “الدرعية” نسبة إلى قبيلة الدروع.
يُذكر أن الأمير مانع المريدي هو الجد الـ 13 لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي تأسست الدرعية على يديه عام 850هـ، الموافق 1446م.
فيديو | من التاريخ.. الملك سلمان: سبب تسمية #الدرعية نسبة إلى “مانع المريدي” الذي يرجع نسبه إلى قبيلة “الدروع” #يوم_التأسيس#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/CYXAeJOUhI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 27, 2022