“الحصيني”: نجم “البلدة” يدخل الأجواء اليوم.. وموجة برد جديدة نهاية هذا الأسبوع

قال الباحث والخبير في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن النجم الثاني من نجوم الشبط وهو “البلدة” دخل الأجواء اليوم (الجمعة)، حيث يبلغ عدد أيامه 13 يوماً ويكون أوله “محرق” من البرد وآخره “مورِق” الربيع.
وأضاف الحصيني، أنه خلال أيام هذا النجم تكون فيه أفضل الأوقات لزراعة البرسيم والبطيخ والقطن، كما تستمر فيه زيادة النهار ونقصان الليل والأيام الثلاثة الأخيرة منه جزء من بذرة الست الصالحة لزراعة جميع الأشجار.
ولفت إلى أن أيام هذا النجم يشتد فيها البرد ويبلغ متوسط درجة الحرارة الصغرى 5 درجات مئوية، على أن يكون ذلك مصحوباً بدخول موجة برد متوسطة القوة نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم على معظم المناطق. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أنه يتوقع أيضاً تأثر أجزاء من الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية والشمالية بحالة ممطرة خلال الأسبوع القادم.