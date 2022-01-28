رسمياً.. الهلال يعلن التعاقد مع البرازيلي “ميشايل” لمدة 3 سنوات

أعلن نادي الهلال اليوم (الجمعة) تعاقده رسمياً مع اللاعب البرازيلي ميشايل ديلغادو، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات قادماً من نادي فلامنغو البرازيلي، وجرى توقيع العقد مع اللاعب في مقر النادي.
وقدم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل الشكر للعضو الذهبي الأمير الوليد بن طلال، لدعمه صفقة انضمام اللاعب البرازيلي.
وسبق لميشايل ديلغادو (25 عاماً) اللعب في البرازيل لأندية مونتي كريستو وغوينيا وغوياناسيا وغواياس وفلامنغو، وتوج مع الأخير بألقاب ريكوبا سود أمريكانا والدوري البرازيلي عام 2020، كما توج ببطولتي السوبر البرازيلي وكاريوكا موسم 2020- 2021. وفق “أخبار 24”.
وفاز ميشايل بجائزة لاعب الجماهير الأول في الدوري البرازيلي عام 2021، وجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري عام 2019، وأحرز هدفاً اختير الأجمل في الدوري عام 2021.
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— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 28, 2022