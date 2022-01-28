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جديد المحليات > هل يجوز للعاملين بالحرمين الشريفين قبول هدايا الزوار؟.. الشيخ “الشثري” يرد
28/01/2022   7:05 ص

هل يجوز للعاملين بالحرمين الشريفين قبول هدايا الزوار؟.. الشيخ “الشثري” يرد

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رد عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سعد الشثري، على استفسار بشأن حكم قبول العاملين في الحرمين الشريفين للهدايا التي يقدمها الزوار أحياناً.

وقال الشثري خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه لا يجوز لهؤلاء العاملين الحصول على هدايا أو أموال أخرى غير رواتبهم؛ لذا وجب عليهم مراجعة الجهات التي يعملون بها للتأكد من إجازة أخذ تلك الهدايا.

وأضاف أن العاملين في هذه المواقع المُشرفة هم موظفون ويأخذون على هذا العمل راتباً ويتقاضون أجراً من الجهة المُختصة التابعين لها، وأي وقت يمضونه في المكان مملوك لتلك الجهة، ومن ثم وجب عليهم رد تلك الهدايا وعدم قبولها.

وفق “أخبار 24”.

هل يجوز للعاملين بالحرمين الشريفين قبول هدايا الزوار؟.. الشيخ “الشثري” يرد

جديد المحليات
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