لقد كانت تجربة مثيرة.. “الحائلي” يوجه رسالة لنيوكاسل

حرص رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي على توجيه رسالة لنادي نيوكاسل الإنجليزي، بعد نهاية المباراة الودية بين الفريقين.
وكتب الحائلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” نيابة عن نادي الاتحاد، كان شرفًا لي اليوم أن أرحب بأماندا ستافيلي وفريق نيوكاسل في المملكة العربية السعودية وأن تكون أول مباراة ودية تاريخية بين الفريقين! لقد كانت تجربة مثيرة نتطلع إلى تكرارها”.
وهُزم نادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعته اليوم (الجمعة) بنظيره الإنجليزي نيوكاسل خلال فترة التوقف الدولي. وفق “أخبار 24”.
وسجل هدف الاتحاد الوحيد خلال المباراة لاعبه عبدالرزاق حمدالله من تمريرة أرسلها له زميله بالفريق مدالله العليان.
On behalf of the Ittihad club, it was an honor for me today to welcome Amanda Stavely and Newcastle team in the Kingdom of Saudi Arabia and to have the first historical friendly match between the two teams! It was such an exciting experiance that we look forward to repeating! pic.twitter.com/SEnZN38ZOV
— أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) January 28, 2022