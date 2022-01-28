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رياضة > لقد كانت تجربة مثيرة.. “الحائلي” يوجه رسالة لنيوكاسل
29/01/2022   2:10 ص

لقد كانت تجربة مثيرة.. “الحائلي” يوجه رسالة لنيوكاسل

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حرص رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي على توجيه رسالة لنادي نيوكاسل الإنجليزي، بعد نهاية المباراة الودية بين الفريقين.

وكتب الحائلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” نيابة عن نادي الاتحاد، كان شرفًا لي اليوم أن أرحب بأماندا ستافيلي وفريق نيوكاسل في المملكة العربية السعودية وأن تكون أول مباراة ودية تاريخية بين الفريقين! لقد كانت تجربة مثيرة نتطلع إلى تكرارها”.

وهُزم نادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعته اليوم (الجمعة) بنظيره الإنجليزي نيوكاسل خلال فترة التوقف الدولي. وفق “أخبار 24”.

وسجل هدف الاتحاد الوحيد خلال المباراة لاعبه عبدالرزاق حمدالله من تمريرة أرسلها له زميله بالفريق مدالله العليان.

لقد كانت تجربة مثيرة.. “الحائلي” يوجه رسالة لنيوكاسل

رياضة
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