بعد طردهما.. “حمدالله” ولاعب نيوكاسل يتبادلان القمصان

حرص لاعب الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله على مصافحة لاعب نيوكاسل، الأيرلندي كاياران كلارك وتبادل القمصان معه، بعد أن أخرج حكم اللقاء الكارت الأحمر لهما خلال مجريات المواجهة التي انتهت بفوز نيوكاسل.
ودخل المهاجم المغربي في مشادة مع كلارك إثر تدخل عنيف ضده، وقد تطور الخلاف مما دفع الحكم لطرد اللاعبين من أرض الملعب.
وهُزم نادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعته اليوم (الجمعة) بنظيره الإنجليزي نيوكاسل خلال فترة التوقف الدولي. وفق “أخبار 24”.
وسجل هدف الاتحاد الوحيد خلال المباراة لاعبه عبدالرزاق حمدالله من تمريرة أرسلها له زميله بالفريق مدالله العليان.