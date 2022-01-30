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جديد المحليات > “التجارة” توجه المطاعم والمقاهي والمحامص باعتماد اسم القهوة “السعودية” بدلًا من “العربية”
30/01/2022   2:51 م

“التجارة” توجه المطاعم والمقاهي والمحامص باعتماد اسم القهوة “السعودية” بدلًا من “العربية”

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طالبت وزارة التجارة، جميع المطاعم والمقاهي والمحامص في المملكة، بضرورة اعتماد اسم “القهوة السعودية” بدلًا من “القهوة العربية”، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتجات.

ووجه اتحاد الغرف السعودية، تعميما لجميع الجهات المعنية باعتماد اسم “القهوة السعودية” بدلًا من “القهوة العربية” في قائمة المنتجات التي تقدمها لعملائها، والتأكيد عليهم بعدم استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت العام الماضي عن إطلاق مبادرة وتسمية عام 2022 بـ”عام القهوة السعودية”؛ حيث خصصت لها الوزارة منصة إلكترونية، متضمنة وصفًا للمبادرة وأهدافها، وإرشادات لاستخدام الهوية البصرية، على أن يصحب ذلك العديد من الأنشطة والمبادرات والفعاليات على مدار العام، احتفالا بهذا العنصر الثقافي المرتبط بهوية وثقافة المملكة. وفق “أخبار 24”.

“التجارة” توجه المطاعم والمقاهي والمحامص باعتماد اسم القهوة “السعودية” بدلًا من “العربية”

جديد المحليات
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