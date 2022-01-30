آراء النقاد في صفقة إيغالو: ترك نجم الشباب للمنافس خطأ.. وعلى البلطان أن يرحل

أثارت صفقة انتقال نجم نادي الشباب المحترف النيجيري أديون إيغالو إلى فريق الهلال، حالة غضب بين جماهير الفريق الشبابي، فيما عبر النقاد عن اندهاشهم من قرار الشباب بالاستغناء عن الهداف الأبرز في الدوري.
خطأ البلطان
وقال الناقد الرياضي ماجد التويجري، إن رئيس نادي الشباب خالد البلطان أخطأ بالموافقة على هذه الصفقة، مضيفا أنه يمكن أن يتم تقييم البلطان بنسختين، الأولى هي تلك الإدارة الحازمة القوية بحضورها الإعلامي الكبير وصفقاتها القوية، والنسخة الثانية الحالية التي يجب أن تستقيل وتترجل عن الكرسي.
وأعرب خلال لقاء مع برنامج “كورة روتانا” ، عن اندهاشه من جلب لاعب ناجح ثم بيعة لنادٍ منافس، قائلا إن انتقال نجوم الفرق والأسماء الكبيرة من نادٍ جماهيري ومنافس إلى منافس آخر يعد مشكلة كبيرة.
خطوة دون مبرر
من جانبه، وصف الناقد الرياضي أحمد المصيبيح تخلي نادي الشباب عن إيغالو في هذا التوقيت بأنه خطوة ليس لها أي مبرر، وسوف تؤثر على نفسية اللاعبين. وفق “أخبار 24”.
وقال إنه لا يوجد أي تبرير لهذا القرار، خاصة أن الفريق الشبابي يقدم كرة جميلة وقريب من المنافسة، ووجد ضالته في المهاجم إيغالو، متسائلا: “بعد أن أصبح للشباب هذه الشخصية، كيف يُهدم كل هذا في يوم وليلة؟”.
وأوضح أن هذه الصفقة ستؤثر نفسيا على الجمهور واللاعبين، إلا إذا تمكن من جلب بدلاء أقوياء بقيمة صفقة إيغالو.
وطالب البلطان بالخروج عن صمته وتنظيم مؤتمر صحفي لتوضيح أسباب الموافقة على الصفقة في ظل الغضب الجماهيري الحالي.
من جهته، أكد الناقد الرياضي عيد الثقيل، أنه من حق جمهور الشباب أن يغضب من البلطان بسبب إيغالو خاصة أنه المهاجم الأول في الدوري دون بديل، داعيا الإدارة إلى توضيح الأسباب والمبررات والكارثة المالية التي ألمت بالفريق ودفعته للاستغناء عن نجم الفريق.
وأكد أن منافسة الشباب على لقب البطولة قائمة، داعيا إدارة الفريق إلى استثمار العائد المالي الكبير من الصفقة.
مشكلة الهلال
وتطرق للحديث عن فريق الهلال، قائلا: “إن مشكلة الهلاليين أنهم يتبترون على النعمة، فكل هذه الصفقات لو كانت مع إدارة أخرى لتغنت بها الجماهير”.
وكانت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، وافقت على العرض المقدم من نادي الهلال لشراء عقد المحترف النيجيري أوديون إيغالو خلال فترة التسجيل الحالية، مقدمة شكرها للاعب على الفترة التي قضاها مع النادي.