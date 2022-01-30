نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، صورة نادرة تجمع أبناء الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله-.
وظهر في الصورة كل من الأمراء: سعود الفيصل، ومحمد الفيصل، وعبدالله الفيصل، وخالد الفيصل.
كما ضمت الصورة الأمراء: تركي الفيصل، وبندر الفيصل، وعبدالرحمن الفيصل، وسعد الفيصل.
والملك فيصل هو الابن الثالث للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ولد في أبريل 1906، وتولى الحكم في نوفمبر 1964 حتى 25 مارس 1975م، وتوفي في مارس 1975 عن عمر يناهز 68 عامًا.
أبناء الملك فيصل في صورة جماعية، وهم: من اليمين جلوسًا، الأمراء: سعود الفيصل، ومحمد الفيصل، وعبدالله الفيصل، وخالد الفيصل.
ومن اليمين وقوفًا، الأمراء: تركي الفيصل، وبندر الفيصل، وعبدالرحمن الفيصل، وسعد الفيصل. pic.twitter.com/Z8qEPv2tzg
— مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية (@KFCRIS) January 30, 2022
وفق “أخبار 24”.