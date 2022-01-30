بداية من الثلاثاء.. لا استخدام لأي من وسائل النقل دون ظهور “محصن” بتطبيق “توكلنا”

أكدت الهيئة العامة للنقل أنه بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، الأول من فبراير، سيكون التحصين بالجرعة التنشيطية وظهور حالة “محصن” في تطبيق “توكلنا” شرطًا أساسيًا لاستخدام وسائل النقل البري والبحري والسككي في المملكة.
وأوضحت أنه يُستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”، لافتة إلى أن ذلك يشمل: “القطارات، وسيارات الأجرة، وتأجير السيارات، وتطبيقات نقل الركاب، وحافلات نقل الركاب داخل المدن وخارجها، وكذلك العبّارات بين جازان وجزيرة فرسان”، بالإضافة إلى دخول مقر الهيئة وفروعها ودخول مراكز خدمات الأعمال، وكذلك دخول مقار الناقلين والمشغلين وخدمات النقل ومنافذ البيع والتأجير، ودخول مراكز ومحطات النقل وغيرها من المواقع المساندة لها.
وأبانت الهيئة أن تطبيق الإجراءات الاحترازية في وسائل النقل يأتي للحفاظ على صحة وسلامة المستفيدين وتهيئة خدمات النقل الآمنة والمناسبة لهم، وامتداداً لما أوصت به الجهات المختصة بشأن أهمية الحصول على الجرعات التنشيطية للقاحات “كوفيد-19” لتعزيز مستوى المناعة بين أفراد المجتمع والسيطرة على تفشي الفيروس، خصوصاً سلالاته المتحورة. وفق “أخبار 24”.