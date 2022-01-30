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جديد المحليات > “الداخلية” ترصد أكثر من 29 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع
30/01/2022   4:31 م

“الداخلية” ترصد أكثر من 29 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا بلغ أكثر من 29 ألف مخالفة، وذلك للفترة من 20 / 6 / 1443هـ حتى 26 / 6 / 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بأكثر من 8 آلاف مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 4.4 ألف، والمنطقة الشرقية بـ 3.6 ألف، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 2.5 ألف، ومنطقة حائل بأكثر من ألفي مخالفة.

كما سجلت منطقة القصيم 1.9 ألف مخالفة، ومنطقة الجوف 1.3 ألف، ومنطقة جازان 1.1 ألف، ومنطقة تبوك 1012، ومنطقة الباحة 976، ومنطقة الحدود الشمالية 730، ثم منطقة عسير 693، ومنطقة نجران 624.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. وفق “أخبار 24”.

وزارة الداخلية

“الداخلية” ترصد أكثر من 29 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

جديد المحليات
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