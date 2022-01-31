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تعليم الخرج > مبادرة الوصول الشامل للأماكن العامة بالخرج
31/01/2022   8:34 م

مبادرة الوصول الشامل للأماكن العامة بالخرج

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يقام يوم الاربعاء / ٢- فبراير- ٢٠٢٢ في Solo bean cafe | سولو بين كافيه ضمن مبادرات الوصول الشامل في الاماكن العامة، الذي تنظمه كلية التربية بجامعة الأمير سطام .

سيطَّبق المفهوم العالمي “محاكاة الاعاقة” من خلال الطلب “بمنيو” مكتوب بطريقة برايل ليجّرب من قِبَل الأشخاص الذين ليس لديهم اعاقة، والهدف من المبادرة: الاحساس بشعور الأشخاص ذوي الاعاقة البصرية، ومعايشة تجربتهم ومعرفة حقوقهم، ودعمهم في ايصال رسالة مفادها “الوصول الشامل والمُيسر حق للجميع”
وهذا يتوافق مع الإتفاقية الامريكية ٢٠١٥ التي وقعت المملكة عليها.

 

مبادرة الوصول الشامل للأماكن العامة بالخرج

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