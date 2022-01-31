مبادرة الوصول الشامل للأماكن العامة بالخرج

يقام يوم الاربعاء / ٢- فبراير- ٢٠٢٢ في Solo bean cafe | سولو بين كافيه ضمن مبادرات الوصول الشامل في الاماكن العامة، الذي تنظمه كلية التربية بجامعة الأمير سطام .
سيطَّبق المفهوم العالمي “محاكاة الاعاقة” من خلال الطلب “بمنيو” مكتوب بطريقة برايل ليجّرب من قِبَل الأشخاص الذين ليس لديهم اعاقة، والهدف من المبادرة: الاحساس بشعور الأشخاص ذوي الاعاقة البصرية، ومعايشة تجربتهم ومعرفة حقوقهم، ودعمهم في ايصال رسالة مفادها “الوصول الشامل والمُيسر حق للجميع”
وهذا يتوافق مع الإتفاقية الامريكية ٢٠١٥ التي وقعت المملكة عليها.