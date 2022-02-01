بالفيديو.. استشاري نفسي: “ادعاء النبوة” من المضاعفات الخطيرة لهذا المرض

أوضح استشاري الطب النفسي، البروفيسور طارق الحبيب، بعض المضاعفات الخطيرة لمرض “اضطراب ثنائي القطب”، وعلاقتها بالنوم.
أكد، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه في حال انخفاض عدد ساعات النوم وزيادة الضغوط تنتكس حالة المريض باضطراب ثنائي القطب بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن ذلك قد يكون سببًا في الدخول بحالات الاكتئاب.
وأضاف أنه في بعض الحالات تكون المضاعفات مقترنة بفصول السنة، حيث يمكن أن يتبنى ادعاءات مثل النبوة وغيرها، أو الحديث عن الأمور السياسية وصعود المنبر لإلقاء خطبة على الناس. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن أعراض الاضطراب ثنائي القطب تتفاوت بين نوبات سعادة واكتئاب وهوس وأخرى مختلطة، وتختلف طرق العلاج تبعًا لطبيعة النوبة، مؤكدًا أن النوبة الهوسية تُعد علامة رئيسية لتصنيف المرض على أنه اضطراب ثنائي القطب.
منها ادعاء النبوة والزعامة..
بروفسور “طارق الحبيب” يوضح بعض مضاعفات مرض “اضطراب ثنائي القطب” وعلاقته بفصول السنة النوم الصحيح@Talhabeeb#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/DOPhxB54gB
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 1, 2022
بين نوبات الاكتئاب والهوس ونوبات السعادة المبالغ فيها.. بروفسور “طارق الحبيب” يشرح أعراض مرض “ثنائي القطب” @Talhabeeb#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2WBJUcWbcr
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 1, 2022