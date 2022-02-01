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جديد المحليات > بالفيديو.. استشاري نفسي: “ادعاء النبوة” من المضاعفات الخطيرة لهذا المرض
02/02/2022   12:13 ص

بالفيديو.. استشاري نفسي: “ادعاء النبوة” من المضاعفات الخطيرة لهذا المرض

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أوضح استشاري الطب النفسي، البروفيسور طارق الحبيب، بعض المضاعفات الخطيرة لمرض “اضطراب ثنائي القطب”، وعلاقتها بالنوم.

أكد، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه في حال انخفاض عدد ساعات النوم وزيادة الضغوط تنتكس حالة المريض باضطراب ثنائي القطب بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن ذلك قد يكون سببًا في الدخول بحالات الاكتئاب.

وأضاف أنه في بعض الحالات تكون المضاعفات مقترنة بفصول السنة، حيث يمكن أن يتبنى ادعاءات مثل النبوة وغيرها، أو الحديث عن الأمور السياسية وصعود المنبر لإلقاء خطبة على الناس. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن أعراض الاضطراب ثنائي القطب تتفاوت بين نوبات سعادة واكتئاب وهوس وأخرى مختلطة، وتختلف طرق العلاج تبعًا لطبيعة النوبة، مؤكدًا أن النوبة الهوسية تُعد علامة رئيسية لتصنيف المرض على أنه اضطراب ثنائي القطب.

بالفيديو.. استشاري نفسي: “ادعاء النبوة” من المضاعفات الخطيرة لهذا المرض

جديد المحليات
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