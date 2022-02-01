رئيس “أوكساجون” يوضح أبرز الاستثمارات القائمة في مجالات الطاقة

أكد الرئيس التنفيذي لمدينة نيوم الصناعية “أوكساجون”، فيشال وانشو، أن توفير الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة يعد أحد أهم المبادئ في مدينة نيوم.
وأوضح، خلال حديثه في برنامج “المشروع” على قناة “السعودية”، أنه مع مرور الوقت ستكون المدينة الصناعية مدعومة بنسبة 100% بالطاقة المتجددة، خاصة من خلال الطاقة الشمسية والرياح، مشيرًا إلى أن نيوم تسعى لتحقيق الاستدامة في العديد من القطاعات الأخرى، من بينها تحلية مياه البحر والغذاء.
وأضاف أن الجزء الأول من الاستثمارات تم توجيهه للبنية التحتية لإنشاء الصناعات التحويلية، مشيرًا إلى أن هناك مستثمرين أوائل، مثل “أكوا باور” وشركة أمريكية عريقة، يشاركون في إنشاء شركة “هيدروجين خضراء” في نيوم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هناك خططًا لإنشاء أكبر مصنع حجمي ثلاثي الأبعاد في نيوم، وذلك من خلال استقطاب إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
#المشروع | هل الطاقة المتجددة كافية لتلبية المتطلبات وتحقيق الاستدامة في #نيوم؟ @ALasmariAbdulah #قناة_السعودية pic.twitter.com/ljU1Psrliy
— قناة السعودية (@saudiatv) February 1, 2022