بالفيديو.. أمير عسير يشهد إنهاء قضايا خلاف قبلي إحداها استمرت أكثر من 40 عامًا في بلقرن

شهد أمير عسير رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الأمير تركي بن طلال، اليوم الثلاثاء، إعلان إنهاء 3 قضايا خلاف قبلي عمر إحداها 40 عاماً، وذلك خلال زيارته محافظة بلقرن برفقة وزير الصحة فهد الجلاجل.
وأكد الأمير أن الصلح ليس مسألة إنهاء خلاف شخصي أو جماعي فحسب، بل ركيزة من ركائز تأمين مستقبل المنطقة ونهضتها، وأن استراتيجية “قمم وشيم” ارتكزت على 3 محاور رئيسة، منها الإنسان الذي أولته القيادة الرشيدة جل اهتمامها ورعايتها لأنه أغلى ثروات الوطن وأولى أولوياته.
وأوضح أن كل انتصار يتحقق على الخلاف والنزاع والشقاق هو انتصار على جميع أعداء الوطن لأن لحمتنا تسر كل صديق وتغيظ كل عدو، مشدداً على أهمية تعزيز اللجان الفرعية لإصلاح ذات البين في المحافظات لتعميق مبدأ أن المجتمع المترابط يسير بثبات نحو مستقبل زاهر. وفق “أخبار 24”.
وكان أمير عسير قد زار محافظة بلقرن برفقة وزير الصحة فهد الجلاجل، حيث قدم أمين لجنة إصلاح ذات البين مسفر الحرملي تقريرا عن أعمال اللجنة التي أنهت خلال العام الماضي 1570 قضية بالصلح بين الأطراف في المنطقة.
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مؤكدًا أن الصلح ليس إنهاء خلاف شخصي أو جماعي فحسب، بل ركيزة من ركائز تأمين مستقبل المنطقة ونهضتها:
الأمير #تركي_بن_طلال يزور اللجنة الفرعية لإصلاح ذات البين بـ #محافظة_بلقرن بحضور معالي وزير الصحة، ويشهد إعلان إنهاء ثلاث قضايا خلاف قبلي، عمر إحداها أكثر من 40 عامًا pic.twitter.com/BOJ7g91YaN
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) February 1, 2022