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جديد المحليات > نائب وزير الصناعة: قيمة المعادن بالمملكة تقدر بـ 5 تريليونات وقريباً ستكون بديلاً للبنزين والديزل
08/02/2022   9:59 ص

نائب وزير الصناعة: قيمة المعادن بالمملكة تقدر بـ 5 تريليونات وقريباً ستكون بديلاً للبنزين والديزل

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كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر، عن قيمة المعادن الموجودة في المملكة، مبيناً أن المعادن ستكون بديلاً للبنزين والديزل في وقت قريب.

وقال المديفر في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن المملكة تزخر بالكثير من المعادن الموجودة في 5300 موقع مكتشف حتى الآن، وتقدر قيمتها بخمسة تريليونات ريال.

وأضاف أن المعادن الموجودة في المملكة يأتي على رأسها الفوسفات ثم الذهب ثم النحاس ثم الزنك، وكذلك الألومونيوم والمعادن الأرضية النادرة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن المملكة تعمل على أن تكون 50% من الطاقة الكهربائية مستمدة من الطاقة المتجددة التي ستحتاجها السيارات الكهربائية، مضيفاً أن المعادن ستكون بديلاً للبنزين والديزل في المستقبل.

نائب وزير الصناعة: قيمة المعادن بالمملكة تقدر بـ 5 تريليونات وقريباً ستكون بديلاً للبنزين والديزل

جديد المحليات
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